Emílio Macedo: "Rui Vitória continua a ser um grande treinador"

Emílio Macedo, o ex-presidente do Vitória de Guimarães que, em 2011, contratou Rui Vitória ao Paços de Ferreira, considera que o treinador vai reagir bem à saída do Benfica, que se concretizou na altura certa.

Em declarações a Bola Branca, Emílio Macedo acredita que a imagem de Rui Vitória não sai beliscada pela saída do Benfica e que o técnico tem personalidade suficientemente forte para dar a volta à situação:

"O Rui Vitória é uma pessoa com um caráter muito forte, por isso vai reagir com naturalidade a esta situação. Vai continuar a ser um grande treinador, porque o é, portanto as coisas vão sorrir-lhe da melhor forma."

O futebol árabe é uma das possibilidades que se abrem para Rui Vitória. O Al Nassr, da Arábia Saudita, tem piscado o olho ao treinador português, que aos 48 anos de idade e com os títulos que alcançou em Portugal é um nome com mercado, apesar de ter deixado a Luz em baixa.



Emílio Macedo frisa que Rui Vitória "terá de ponderar bem", visto que "tem de continuar a trabalhar". De qualquer forma, o antigo dirigente do Vitória acredita que o técnico "vai arranjar a melhor solução".

Uma saída inevitável com "timing" acertado

Emílio Macedo considera que o Benfica fez bem em ter tentado segurar Rui Vitória há umas semanas, quando tudo indicava que o treinador sairia. O ex-presidente do Vitória considera que o "timing" foi correto.

"Os grandes clubes não mandam um treinador embora de um momento para o outro. O 'timing' foi este. A estrutura do Benfica ponderou bem a decisão e penso que foi na altura em que deveria ser feita", realça.

Emílio Macedo lembra que Rui Vitória "foi um treinador muito ganhador", com dois campeonatos em três anos e uma Taça de Portugal, pelo que "fez um bom trabalho" durante o tempo no Benfica. Contudo, quando a equipa não joga bem, a mudança torna-se inevitável:

"Neste momento, as coisas não estão a dar e, normalmente, quando as coisas não dão, o treinador é que sofre as consequências. O Benfica, neste momento, não está a jogar o futebol à Benfica, portanto tiveram de tomar uma posição no sentido de melhorar os índices da equipa."