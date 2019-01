Benfica despede-se de Rui Vitória com vídeo de 32 segundos

O Benfica despediu-se de Rui Vitória, esta sexta-feira, com um vídeo de 32 segundos publicado no Twitter.

A saída de Rui Vitória do comando técnico dos encarnados foi oficializada na véspera, com comunicado à CMVM. O Benfica elegeu Bruno Lage, da equipa B, para ser treinador interino.

No vídeo de despedida, com a legenda "Obrigado, Rui Vitória", o Benfica recorda os melhores momentos do técnico no clube, em especial a conquista do tricampeonato e, na época seguinte, do tetra.