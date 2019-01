Vistos Gold. Ex-presidente dos Registos e Notariado condenado por corrupção e peculato

O ex-presidente do Instituto de Registos e Notariado, António Figueiredo, foi parcialmente condenado no caso dos "Vistos Gold". O Tribunal deu como comprovado dois crimes de corrupção passiva e um de peculato. O mesmo Tribunal absolveu-o, no entanto, de outris dois crimes de corrupção passiva.

Após três adiamentos, o último dos quais devido à greve parcial dos funcionários judiciais, a 21 de dezembro, foi conhecida esta sexta-feira a leitura do acórdão do processo.

O ex-ministro Miguel Macedo, o antigo presidente do Instituto de Registos e Notariado António Figueiredo e outros 19 arguidos aguardam a decisão judicial, quase dois anos após o início do julgamento.

O julgamento, que contou com 73 sessões, começou em 13 de fevereiro de 2017.



