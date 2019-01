​Enfermeiros garantem disponibilidade para negociação “séria e honesta”

Os enfermeiros estão disponíveis para uma negociação “séria e honesta” com o Governo. Os sindicatos reúnem-se esta sexta-feira com o Ministério da Saúde. Antes do encontro, em declarações à Renascença, o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal garante que a negociação é a prioridade.



“O que nos importa neste momento é de facto negociar com o governo de uma forma séria e honesta”, diz Carlos Ramalho, lembrando, no entanto, que mantém em cima da mesa a preparação de “outras formas de luta, nomeadamente uma greve cirúrgica”.

Nesta entrevista, o sindicalista reage ainda às declarações do ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre este assunto.

“O senhor ministro também disse que não conhecia o processo negocial o que nós consideramos estranho porque há representantes do Ministério das Finanças na comissão negociadora”, diz o sindicalista, reconhecendo que “não conhecendo o processo negocial é um pouco complicado pedir responsabilidades quando essas próprias possibilidades estão do lado do Governo”.

“Os enfermeiros tudo o que estão a exigir é que se cumpram as leis e as promessas que foram feitas”, remata.

A reunião para reatar as negociações sobre a carreira de enfermagem esteve marcada para quinta-feira, mas foi adiada a pedido da tutela.

Os enfermeiros reivindicam uma carreira que contemple a categoria de enfermeiro especialista, além de exigirem uma redução na idade da reforma, reivindicações que estiveram na base da greve em blocos operatórios que levou ao adiamento de milhares de cirurgias entre 22 de novembro e final de dezembro.