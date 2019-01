Fernando confirmado no FC Porto. "Vou fazer tudo para ser feliz"

O FC Porto oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Fernando Andrade ao Desportivo das Aves. É o primeiro reforço de inverno dos dragões.

No site oficial, o clube informou que o avançado brasileiro, de 25 anos, assinou contrato válido até 30 de junho de 2023, ou seja, por quatro épocas e meia. Fernando passa a vestir a camisola número 37.

Em declarações ao site do clube, Fernando revelou que há muito sonhava vestir de azul e branco: "Desde que cheguei a Portugal, disse a pessoas bem próximas que a minha vontade era jogar no FC Porto, isso há três anos e meio. Hoje estou a ter essa oportunidade e este é um sonho realizado para mim. Estou muito feliz. A partir do momento que dei a minha palavra ao presidente, não tive qualquer dúvida."

Fernando "já acompanhava bastante o FC Porto" quando estava no Brasil, daí ter sido criada essa ligação emocional ao clube. Representar o campeão nacional é o "maior desafio" da vida do avançado.

"Vou fazer tudo para ser feliz aqui", assegurou o jogador. "Vou procurar o meu espaço e, quando tiver a oportunidade, vou procurar agarrá-la da melhor forma possível. É um novo desafio para mim, não será nada fácil, mas tenho a vantagem de já estar em Portugal há três anos e meio e conhecer bem o futebol português", acrescentou.



Além do Santa Clara, por que marcou 19 golos em 57 jogos, Fernando já passou por São Caetano, Vissel Kobe, Guarani, Rio Branco, Oriental e Penafiel.