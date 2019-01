​Recorde no Multibanco. Dezembro de 2018 foi o melhor mês de sempre

Dezembro de 2018 foi o melhor mês de sempre da rede Multibanco: foram feitas 276 milhões de operações. Os números são revelados pela SIBS, entidade gestora da rede Multibanco.



De acordo com o comunicado enviado à Renascença, foram processadas um total de 116 milhões de compras nos terminais da rede.

O dia 22 de dezembro, sábado que antecedeu o Natal, foi o dia de 2018 em que os portugueses mais recorreram à rede multibanco, tendo-se registado 5,2 milhões de compras. Na véspera, 21 de dezembro, foi o dia com maior número de operações processadas – cerca de 11,5 milhões de operações.

A SIBS revelou ainda que o valor das compras online quase triplicou (de cerca de 100 milhões de euros para 300 milhões de euros) em novembro, entre 2012 e 2018. “As compras online representaram 7,1% do total de compras dos portugueses”, refere o comunicado.

Em 2018, o mês de novembro registou o maior número de compras médias diárias online e o dia com maior número de compras online foi a Black Friday (23 de novembro).

O consumo dos portugueses no Top 5 de setores manteve-se semelhante, entre 2017 e 2018, com os supermercados a liderar (24,8%), seguidos da moda (9,8%), restauração (8%), gasolineiras (7,1%) e cultura, entretenimento e eletrónica (6,6%).

A SIBS revela ainda que as compras de estrangeiros em Portugal aumentaram 83% no mês de novembro e 72% no mês de dezembro.

“As compras dos estrangeiros representaram 5,8% do total de compras em Portugal em 2018”, adianta.