Luisão deve passar a adjunto do Benfica

Luisão deverá passar a treinador adjunto do Benfica, consumada a saída de Rui Vitória, segundo avança o jornal "Record", esta sexta-feira.

De acordo com aquela publicação, o antigo capitão encarnado, que esta época pendurou as botas e assumiu um cargo na estrutura do clube, cumprirá a função de adjunto do treinador interino, Bruno Lage.

A intenção, explica o "Record", é que Luisão prossiga quando for apresentado o sucessor de Rui Vitória, de forma a torná-lo presença permanente no banco, independentemente do treinador principal.

Tendo em conta que foi capitão do Benfica durante vários anos, assim como o jogador mais titulado da história do clube, Luisão tem presença de grande comando no balneário e, portanto, poderá ser um trunfo importante para quem assuma o comando no futuro. Assim espera Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, ainda conforme o "Record".

O exemplo a seguir é o de Minervino Pietra, antigo defesa do Benfica, que faz parte de todas as equipas técnicas do Benfica desde 2009/10.