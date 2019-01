Luz de Rui Vitória fundiu-se

A saída de Rui Vitória do Benfica é o principal tema das capas dos jornais desta sexta-feira.

"Apagou-se a luz", titula "A Bola". Iniciativa partiu do treinador, que colocou o lugar à disposição, e Vieira aceitou. Bruno Lage é o treinador interino. "Vieira apaga a luz a Rui Vitória", anuncia o "Record". "Vitória sai, Luís Castro é candidato", revela "O Jogo". O treinador do Vitória de Guimarães encaixa no perfil traçado por Luís Filipe Vieira.

Os jornais também se focam nas vitórias de FC Porto e Sporting. A manchete do jornal "O Jogo" é feita com os dragões, que bateram o Aves e aumentaram o desnível para o Benfica para sete pontos: "Militão cava o fosso." Central estreou-se a marcar na Liga e deixa o líder com cinco pontos de vantagem na frente. Felipe viu o quinto amarelo e falha o jogo com o Nacional.

"Iluminados", classifica o "Record". FC Porto e Sporting sofreram, mas venceram. Dragões somam 17.ª vitória consecutiva. Bruno Gaspar e Miguel Luís metem leões no segundo lugar. "Líder de ferro", elogia o "Record". O leão está "na luta".