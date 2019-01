Maior fusão de sempre na indústria farmaceutica vale 74 mil milhões

A Bristol-Myers Squibb vai adquirir a Celgene por 74 mil milhões de dólares, o equivalente a 65 mil milhões de euros, naquele que será o maior negócio de sempre na indústria farmacêutica.



As duas empresas norte-americanas são das maiores na área dos tratamentos para o cancro.

A fusão milionária irá permitir uma poupança de gastos na ordem de 2,1 mil milhões de euros e um aumento significativo dos lucros, acreditam os responsáveis da Bristol-Myers e a Celgene.

As duas empresas norte-americanas enfrentam alguns problemas. As ações da Bristol-Myers caíram 15,2% ao longo do ano passado e os títulos da Celgene desvalorizaram quase 40%.

O principal tratamento da Bristol-Myers contra o cancro do pulmão, o Opdivo, tem vindo a perder terreno para o fármaco Keytruda, da rival Merck & Co.

Na sessão desta quinta-feira, as ações da Bristol-Myers caíram 14%, para os 44,7 dólares.