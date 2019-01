Bolsonaro quer aumentar idade da reforma e admite instalação de base norte-americana

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou esta quinta-feira que vai propor que a idade legal de reforma seja de 62 anos para os homens e 57 para as mulheres, de forma gradual.

A medida fará parte da reforma da Segurança Social que o novo chefe de Estado brasileiro elegeu como uma das suas prioridades.

Atualmente, para se reformarem os homens têm que ter pelo menos 61 anos de idade e 35 de descontos. As mulheres podem reformar-se aos 56 anos de idade e 30 anos de descontos.

Em entrevista à SBT, a primeira desde que tomou posse, na terça-feira, 1 de janeiro, o Presidente admite a instalação no país de uma base militar norte-americana.

“Dependendo do que acontecer no mundo, quem sabe não teremos que discutir essa questão no futuro”, declarou.

O capitão na reserva confessou estar preocupado com a relação entre a Rússia e a “ditadura” da Venezuela, país vizinho do Brasil.

Bolsonaro garante que consigo na Presidência o Brasil vai tentar conquistar “a supremacia na América do Sul”.