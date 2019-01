Imprensa saudita diz que Al Hilal quer despedir Jesus

O Al Hilal estará a ponderar rescindir contrato com o treinador Jorge Jesus, avançam dois órgãos de informação saudita.

Segundo o Akhbaar24 e o Kooora, a direção do clube não gostou dos últimos resultados (três vitórias em sete jogos) e também está desconfortável com alegados problemas do técnico português com alguns jogadores do plantel, nomeadamente Omar Khribin.

Apesar de ter perdido vários jogadores para as seleções, o Al Hilal continua a liderar o campeonato da Arábia Saudita, com mais três pontos que o Al Nassr, que está a ser orientada provisoriamente por Hélder Cristóvão.

Jesus é um dos nomes que estará a ser apontado ao Benfica depois de os encarnados terem despedido esta quinta-feira Rui Vitória.