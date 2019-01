Atenção Sporting. Villarreal trava Real Madrid

O Villarreal, adversário do Sporting na Liga Europa, empatou esta quinta-feira contra o Real Madrid a duas bolas, em jogo da jornada 17 da Liga espanhola.

Em destaque esteve Cazorla, ex-médio do Arsenal, que apontou os dois golos do Villarreal.

Pelo Real Madrid, que vinha de três triunfos, marcaram Benzema e Varane.

Com este resultado, os merengues ficam a sete pontos do líder Barcelona. Já o Villarreal continua a lutar pela permanência, com os mesmos pontos do Bilbao, que já está abaixo da linha de água.