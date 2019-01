Pelosi eleita presidente da Câmara dos Representantes. Trump com vida mais difícil

A democrata Nancy Pelosi foi eleita esta quinta-feira presidente da Câmara dos Representantes do congresso dos Estados Unidos.



Pelosi, uma das vozes mais críticas da Presidência de Donald Trump, conseguiu um total de 220 votos, batendo o republicano Kevin McCarthy, que obteve 192 votos.

A congressista de 78 anos vai presidir pela segunda vez à Câmara dos Representantes, que passou a ser controlada pelos democratas na sequência das eleições intercalares de novembro de 2018.

Nancy Pelosi vai liderar a oposição ao Presidente Donald Trump e conduzir investigações aprofundadas à sua administração, depois de dois anos com carta branca dos republicanos.

O primeiro teste serão as negociações para acabar com a paralisação parcial dos serviços governamentais, um braço de ferro motivado pela exigência de Trump em conseguir financiamento federal para a construção de um muro na fronteira com o México.