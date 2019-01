Silas: "Poderíamos ter feito mais e saído com um bom resultado"

Silas, treinador do Belenenses, acredita que a sua equipa poderia ter feito mais para conseguir outro resultado que não a derrota em Alvalade. Em conferência de imprensa após a derrota por 2-1 frente ao Sporting, o técnico do Belenenses acredita que a derrota é "justa" e deixa uma mensagem à equipa:

"Quando uma equipa marca e outra não, é sempre justo. Agora acho que poderíamos ter feito mais um golo, mas não se se iria chegar para ganhar. Sentimos que havia dois jogadores que não estavam a ter uma boa perceção do jogo e por isso decidimos alterar, e sofremos logo os golos. Poderíamos ter feito mais e saído com um bom resultado, mas jogámos contra uma boa equipa".

Silas deixou ainda uma grande crítica a João Capela, árbitro da partida devido ao período de tempo jogado nos quatro minutos de descontos dados:

"Deram quatro minutos, jogámos um. Qualquer coisa está mal. Tem de haver um pouco mais de coragem da parte dos árbitros. Se se dá quatro minutos de desconto, tem de se jogar quatro ou pelo menos três. Quando uma está a ganhar os jogadores aturam-se para o chão. Se se quer aumentar o tempo útil de jogo, os árbitros têm de ter coragem e darem mais tempo".

Ainda assim, o treinador do Belenenses acredita que o facto dos jogadores do Sporting perderem tempo no final da partida valoriza a equipa de Silas:

"Vir aqui defrontar o Sporting que tem ganho por margens muito maiores e ver o Sporting a perder tempo, acho que valoriza o nosso jogo, mas não estava a fazer uma crítica ao Sporting. Na altura em que aconteceu é normal, os jogadores estão cansados. Os jogadores querem sempre quebrar o ritmo".