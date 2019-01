Ronaldo ganha prémio de melhor golo para a Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo venceu o prémio de melhor golo do ano na Gala Globe Soccer Awards.

Em causa o golo de pontapé de bicicleta marcado no Juventus-Real Madrid da Liga dos Campeões 2017/18.

“Já marquei quase 700 golos na minha carreira e este foi o melhor”, o português.

O internacional português acrescentou que “2018 é passado, e é bom começar o ano com um prémio. Curiosamente foi à minha atual equipa, por isso não posso ficar muito contente”.

CR7 teve 36% dos votos à frente do golo de Gareth Bale na final da Liga dos Campeões e do de Lionel Messi no Argentina-Nigéria do Mundial.