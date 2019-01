Ronaldo eleito “melhor do ano” e ganha prémio de melhor golo para a Globe Soccer Award

Cristiano Ronaldo foi eleito o "melhor jogador do ano" e venceu também o prémio de melhor golo do ano na Gala Globe Soccer Awards. O troféu foi anunciado por Didier Deschamps.

"É uma honra receber este troféu. Tenho de agradecer à família, à minha namorada, ao meu filho – o mais velho, porque os bebés estão no hotel. Aos meus amigos, ao Jorge [Mendes] e ao staff. Ganhei muitos troféus, a Liga dos Campeões, foi inacreditável novamente. Estou muito feliz por ganhar mais um prémio. Sonho ganhar muitas coisas com a Juventus. O que aconteceu em 2018 já passou. Gosto de desafios, a minha nova vida é na Juventus. Obrigado ao povo árabe que me recebeu tão bem. E claro, obrigado aos mais novos, são a minha motivação. Também jogo por eles, motivam-me para jogar bem e marcar golos. As crianças são o futuro."