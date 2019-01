Filhos de Sérgio Conceição e Domingos Paciência nos convocados da seleção sub-19

Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição, e Vasco Paciência, filho de Domingos Paciência, fazem parte dos convocados da seleção portuguesa de sub-19, anunciada esta quarta-feira no site da Federação Portuguesa de Futebol.

Rodrigo, extremo do Benfica de 19 anos, tem chamado à atenção pela equipa sub-23 das águias, com quatro golos em 12 jogos disputados. Já Vasco, avançado de 18 anos do Boavista tem alinhado pela equipa de juniores, mas já esteve no banco de suplentes de duas partidas da I Liga e é presença habitual nas sessões de treino da equipa de Jorge Simão.

A seleção nacional sub-19, orientada por Filipe Ramos, vai realizar um estágio de observação na Cidade do Futebol, em Oeiras, entre 7 a 9 de janeiro de 2019.

O Benfica é a equipa mais representada na convoatória, com cinco jogadores, seguido do FC Porto e Sporting, com quatro jogadores cada.

Conheça os 24 convocados:

Atalanta: António Gomes

Benfica: Rodrigo Conceição, Celton Biai, Diogo Capitão, Pedro Ganchas e Tomás Tavares

Boavista: Gonçalo Cardoso e Vasco Paciência

Feirense: Pedro Rosas

Marítimo: Pedro Pelágio

FC Porto: Afonso Sousa, Fábio Vieira, Tiago Lopes e Vítor Ferreira

Strasbourg: Papu Mendes

Braga: Fábio Baldé e Leonardo Ferreira

Sporting: Bernardo Sousa, Tiago Djaló, Tiago Rodrigues e Rodrigo Fernandes

Lazio: Pedro Neto

Vitória de Setúbal: João Valido

Vitória de Guimarães: Rúben Moura