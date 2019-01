Naldo troca o Schalke 04 pelo Mónaco

O Mónaco anunciou, esta quinta-feira, a contratação do defesa brasileiro Naldo, vindo do Schalke 04.

O experiente defesa de 36 anos terá chegado a acordo com o emblema alemão para a recisão amigável de contrato e rumou para o Mónaco, que esteve interessado na contratação do português Pepe para reforçar o eixo da defesa. O defesa assinou um contrato válido até 2020.

Naldo estava no Schalke 04 desde 2016 e no futebol alemão desde 2005, onde passou pelo Werder Bremen e Wolfsburgo. Esta época, o defesa fez 13 jogos pela equipa de Gelsenkirchen, incluíndo duas partidas frente ao FC Porto, a contar para a Liga dos Campeões.

Thierry Henry recebe assim um reforço experiente para o eixo da defesa do Mónaco, que continua a atravessar um período complicado no campeonato francês: 19º lugar na Ligue 1, com 13 pontos em 18 jogos disputados.

Em declarações reproduzidas no site do clube monegásco, o central mostrou-se entusiasmado por chegar ao futebol francês: "Este é um novo projeto para mim depois de 14 anos na Bundesliga. Agradeço ao Mónaco pela confiança e vou fazer tudo para corresponder às expectativas do clube".