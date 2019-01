Leonardo Jardim pode ser o novo treinador de Gaitán

Leonardo Jardim está muito perto de se tornar o próximo treinador do Dalian Yifang, da China, em que milita o ex-Benfica Nico Gaitán, segundo os órgãos de informação italianos "Gianluca Di Marzio" e "Sky Italia".

De acordo com as duas publicações, o treinador português tem tudo certo com o 11.º classificado do campeonato chinês da temporada transata. Jardim esteve próximo de rumar ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, no entanto o negócio caiu antes de ser concretizado.

Leonardo Jardim está sem clube desde outubro, quando deixou o Mónaco, após cinco anos de ligação. Esta será a primeira aventura fora da Europa para o técnico. Em Portugal, como treinador principal, Jardim orientou o Camacha, o Chaves, o Beira-Mar, o Braga e o Sporting. Entre arsenalistas e leões, treinou os gregos do Olympiacos.