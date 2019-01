Benfica nega que tenha havido incêndio no estádio de Portimão

O Benfica desmente que os seus adeptos tenham deflagrado um incêndio no Estádio Municipal de Portimão, após o apito final da partida entre Portimonense e Benfica.

Em resposta ao comunicado do FC Porto desta quinta-feira, no qual os dragões afirmam que esperam o Benfica peça justiça célere e castigo pesado para os adeptos, o clube encarnado desmente que o que tenha acontecido em Portimão tenha sido um "incêndio", aludindo a um "acendimento de tochas":

"Uma mentira repetida muitas vezes pode tornar-se verdade. É nesta ideia que acreditam todos os que, desde ontem à noite, vêm fazendo relatos de um “fogo posto” nas bancadas do Estádio Municipal de Portimão. Tratou-se do lamentável acendimento de duas tochas, rapidamente apagadas e sem quaisquer danos, tal como consta oficialmente no relatório do delegado ao jogo. Os pirómanos, no entanto, vêem sempre mais qualquer coisa".

As águias acreditam que ainda é possível lutar pelo título, apesar da forte contestação dos adeptos: "O campeonato não chegou sequer ao final da primeira volta volta. Há 19 jornadas para realizar e 57 pontos por disputar. Ou seja, há 19 finais para ganhar. E ainda a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Liga Europa".