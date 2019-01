Leixões contrata goleador da Liga Revelação

O Leixões anunciou, esta quinta-feira, a contratação do avançado brasileiro André Clóvis, vindo do Portimonense.

Clóvis era o melhor marcador da Liga Revelação com 13 golos apontados em 14 jogos, e assina um contrato de uma temporada e meia com o emblema de Matosinhos, por empréstimo do Internacional de Porto Alegre, sendo que o Leixões fica com uma opção de compra.

Os "bebés do mar" ocupam a 13ª posição da II Liga com 15 pontos em 14 jogos disputados, com apenas mais três pontos do que o último classificado, a Oliveirense.

No entanto, o Leixões continua na Taça de Portugal e vai defrontar o FC Porto, em casa, no dia 15 de janeiro, a contar para os quartos-de-final da prova.