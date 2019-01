Ricardinho e a derrota do Benfica em Portimão. "Custa sempre"

Ricardinho reagiu com tristeza à derrota do Benfica em Portimão, por 2-0, para a 15.ª jornada do campeonato.

Em entrevista nas Masnhãs da Renascença, esta quinta-feira, o futsalista internacional português, que saltou para a ribalta com o Benfica, admitiu que "custa sempre" ver o clube do seu coração perder.

"Jogar em Portimão não é fácil, o Benfica também não está no seu melhor momento. Foi um dia difícil", reconheceu o jogador do Inter Movistar, recentemente eleito melhor do mundo pela sexta vez.

Ricardinho, de 33 anos, completou a sua formação e tornou-se estrela no Benfica. Saiu em 2010, para os japoneses do Nagoya Oceans, que em 2011 o emprestaram ao CSKA Moscovo e, em 2012, ao Benfica.

Em 2013/14, Ricardinho rumou ao Inter Movistar, onde ficou desde então, com duas UEFA Futsal Cup conquistadas, outra pelo Benfica. Com a seleção portuguesa, Ricardinho sagrou-se campeão da Europa em 2018.