Conhece Plovdiz e Matera? São as Capitais Europeias da Cultura este ano

Desde 1 de janeiro, e até dia 31 de dezembro, Plovdiv (na Bulgária) e Matera (em Itália) ostentarão o título de Capital Europeia da Cultura.

“A iniciativa Capital Europeia da Cultura aproxima as pessoas e destaca o papel da cultura na construção de uma identidade europeia. Ambas as cidades ajudarão a consolidar o impacto a longo prazo do Ano Europeu do Património Cultural de 2018, que demonstrou a forma como a cultura pode transformar para melhor as nossas cidades e regiões”, afirmou o comissário europeu responsável pela Educação, Cultura, Juventude e Desporto, Tibor Navracsics, desejando “a Plovdiv e a Matera os maiores êxitos”.

Plovdiv é a primeira cidade búlgara a ser escolhida para o título. O programa do ano, que irá decorrer sob o lema “Juntos”, inclui a possibilidade de descobrir o alfabeto cirílico através de várias exposições e assistir a produções teatrais conjuntas com os Balcãs ocidentais e as comunidades ciganas e turcas, num amplo leque de atividades que implicou mais de 300 projetos e se alarga às cidades de Varna, Sófia e Veliko Tarnovo.

Inclui ainda festivais e projetos de base comunitária, estruturados em torno de temas relacionados com as características próprias de Plovdiv, a sua história, património cultural e desafios.

As celebrações de abertura terão lugar de 11 a 13 de janeiro, com uma série de eventos no interior e ao ar livre, incluindo um espetáculo de música, luz e dança na noite de 12 de janeiro, indica o comunicado da Comissão Europeia divulgado nesta quinta-feira.