Desportivo das Aves pronto para ferir o campeão

Ricardo Soares acredita que a forma de jogador do Desportivo das Aves “pode criar dificuldades ao FC Porto”. O treinador que começou a temporada passada no clube avense sublinha que a equipa de José Mota “sabe atacar o adversário”, recorrendo “a jogadores rápidos, como Amilton e Mama Baldé”.

Sérgio Conceição disse que espera defrontar um Aves mais forte do que aquele que empatou com o Porto, no ano passado. Ricardo Soares, treinador que começou a última temporada no clube, concorda com o seu colega.

“O Aves mantém muitos jogadores da época passada, mantém o mesmo treinador, há uma melhor identificação com o processo e está a atravessar um bom momento – ainda agora fez uma grande exibição contra o Benfica. Nessa perspetiva, concordo, o Aves respira mais confiança do que na época passada”, diz Ricardo Soares, em entrevista à Renascença.

A força do FC Porto e estratégia de Sérgio Conceição

Apesar de prever “um jogo aberto, com alguma dificuldade para o Porto”, Ricardo Soares lembra que os campeões nacionais estão muito fortes e “têm jogadores que a qualquer momento podem resolver um jogo”.

Os campeões nacionais estão numa série de 16 vitórias consecutivas, um recorde do clube que tem sido relativizado, e até desvalorizado por Sérgio Conceição. Na opinião de Ricardo Soares, trata-se de uma “estratégia muito bem pensada”.

“Há uma clara intenção do Sérgio Conceição de gerir este momento de grande confiança, para que os jogadores não entrem em descompressão. As vitórias trazem confiança, mas o excesso de confiança, por vezes, trai as grandes equipas”, observa.

À espera que o telefone toque

Ricardo Soares, de 44 anos, começou a época passada no Desportivo das Aves, a sua segunda experiência na I Liga, depois de na temporada anterior ter assumido o comando do Chaves, sucedendo a Jorge Simão.

Deixou o Aves, foi contratado pela Académica, da II Liga, mas saiu de Coimbra, antes do final da época. Está sem clube, desde então, mas já recebeu “abordagens para fora, algumas interessantes”.

Uma questão familiar, no entanto, levou-o a rejeitar essas possibilidades. A sua prioridade é treinar em Portugal, no entanto, sublinha, “por vezes, não somos nós que escolhemos e temos de ir para um destino nos leva”.