José Manuel Capristano culpa todos: "Não há ninguém que se salve"

"Estive muitos anos no desporto e fui educado que, quando se ganha, ganham todos, e quando se perde, perdem todos, e por isso neste caso estão todos a perder, não há ninguém que se salve, a estrutura, o presidente, o treinador, todos são culpados. Não vale a pena arranjar um 'bode expiatório', vale a pena é que rapidamente os que estão lá dentro e têm poder de decisão o façam", diz o antigo dirigente do futebol do Benfica em entrevista a Bola Branca .

O antigo vice-presidente do Benfica José Manuel Capristano recusa "arranjar um 'bode expiatório'” para explicar o momento de crise da equipa de futebol, responsabilizando todos os envolvidos pelo "desastre".

Diagnóstico preocupa os benfiquistas

O Benfica perdeu em Portimão, por 2-0, e arrisca-se a ficar a sete pontos do FC Porto, caso o líder ganhe no terreno do Desportivo das Aves.

A exibição foi "um desastre" e o que se viu foi um Benfica que "arrasa os nervos aos sócios" pela forma "displicente, descoordenada e abúlica" como joga, ainda para mais quando se aproxima um Sporting-Porto.

José Manuel Capristano considera que o vermelho direto a Jonas "é de uma injustiça tremenda", embora admita que a falta era para amarelo, pelo que Jonas "ia para a rua na mesma". O antigo vice-presidente do Benfica também revela consternação com os dois auto-golos, um de Rúben Dias e outro de Jardel, algo que não acontecia desde 1947, há 72 anos. O diagnóstico é claro: "Há um nervosismo latente do Benfica."