Professores. “Vamos procurar encontrar soluções responsáveis”, garante FNE

Os sindicatos só negoceiam, portanto, o prazo e o modo e, quanto ao prazo, a FNE admite ir além de 2025, “se houver disponibilidade da parte do Governo para dizer [que] a contagem do tempo de serviço vai ser assegurada”.

Partimos para a negociação com o princípio de que todo o tempo de serviço congelado vai ser considerado com diferentes modalidades de efeitos, tendo em linha de conta até aquilo que são as diferentes posições dos docentes na carreira – porque há professores em diferentes posições de carreira e em que o impacto da recuperação desse tempo pode ser feita de modos diversos”, explica.

“Estaremos disponíveis para encontrar os faseamentos com as diferentes composições que forem possíveis, de acordo com aquilo que forem dados colocados em cima da mesa.

A Federação Nacional de Educação (FNE) garante que parte para a reunião desta quinta-feira com o primeiro-ministro com abertura suficiente para “retomar as negociações agora à luz daquilo que estabelece o Orçamento do Estado para 2019, que acabou de entrar em vigor”.

Fenprof fala em “clara discriminação”

O secretário-geral da Fenprof considera que, na entrevista do ministro das Finanças, na última noite à RTP, "ficou clara a discriminação que está a ser feita aos professores do continente".

"Ontem [quarta-feira], o sr. ministro afirmou, aliás repetindo o que já tinha sido escrito num comunicado do ministério, que em apenas três anos os funcionários públicos irão recuperar nove anos de serviço. O senhor ministro esqueceu-se de dizer: todos com exceção dos professores e poucos mais. De facto, mais de meio milhão de funcionários públicos recuperarão em apenas três anos todo o tempo congelado e em alguns casos com bonificação", afirmou Mário Nogueira à agência Lusa.

O secretário-geral da Fenprof sublinhou "não estar contra", mas considerou que o "Governo tem muito respeito pela generalidade dos funcionários públicos, mas muita desconsideração pelos professores do continente".

Na entrevista à RTP, o ministro Mário Centeno não respondeu se o Governo está disposto a ir mais longe no descongelamento das carreiras da classe, mas sublinhou que a proposta do executivo, vetada pelo Presidente da República, tinha “uma lógica”, um “sentido de equidade com as outras carreiras da função pública”.

"A decisão que for tomada será responsável, robusta e passível de ser cumprida. A ideia é muito simples, de que não podemos dar passos maiores do que a perna e não podemos pôr em causa o futuro, até a carreira. Não é fácil", sublinhou Mário Centeno.

Mário Nogueira considerou a situação "inaceitável" e reafirmou que os docentes não vão admitir qualquer humilhação.

"Hoje, iremos dizer no gabinete do primeiro-ministro que estamos disponíveis, no primeiro dia de aulas do segundo período, para iniciar as negociações, que devem ser rápidas e não devem ir além do meio de janeiro. Não há razão que o justifique e não iremos aceitar um arrastamento como aconteceu no ano passado", salientou.

Novas oportunidades?

Encorajados pelo recente veto presidencial à proposta do Governo de recuperar pouco menos de três anos, e depois de terem ouvido o ministro das Finanças mostrar abertura para o diálogo, os sindicatos dos professores querem manter a questão bem viva na agenda do Governo.

É por isso que, esta quinta-feira, uma delegação de sindicalistas vai à residência oficial do primeiro-ministro dizer que estão disponíveis para o regresso às negociações e o mais depressa possível.

“Tal como a mensagem do Presidente da República dizia quando devolveu o diploma anterior ao Governo, é necessário que haja agora uma negociação que possa ter em linha de conta aquilo que é uma nova realidade no país”, afirma João Dias da Silva.

Essa nova realidade tem a ver com o Orçamento que entrou em vigor e “novos dados”, como, “por exemplo, o facto de nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira haver já orientação no sentido da recuperação de todo o tempo que esteve congelado”, refere à Renascença o secretário-geral da FNE.

O sindicalista saúda mesmo “a possibilidade que o senhor ministro abre para equacionar a questão com novos dados” na entrevista que deu à RTP. “Não houve, portanto, uma afirmação perentória de que aquilo que iria acontecer, da parte do Governo, era o retomar fechado da proposta em que se colocou desde fevereiro de 2018”.