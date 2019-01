Juventus pode dar 15 milhões ao Braga por Francisco Trincão

A Juventus está muito perto de se adiantar ao Inter de Milão pela contratação do jovem português Francisco Trincão, do Sporting de Braga, segundo avança o prestigioso portal italiano "Ginaluca Di Marzio".

De acordo com o site, o diretor desportivo da Juve, Fabio Paratici, encontrou-se com Jorge Mendes, que está a intermediar as negociações, no Dubai e chegou a um princípio de acordo para fechar a operação.

A Juventus pode adquirir o campeão europeu de sub-19 por empréstimo, que custaria dois milhões de euros, com opção de compra, fixada em 13 milhões. No total, o negócio chegaria aos 15 milhões de euros.

Francisco Trincão, extremo de 19 anos, foi o melhor marcador do Europeu de sub-19, com cinco golos, e ainda fez três assistências. A 28 de dezembro, estreou-se pela equipa principal do Braga, tendo feito 28 minutos na goleada ao Vitória de Setúbal, para a Taça da Liga. Na quarta-feira, estreou-se no campeonato, tendo jogado quatro minutos.