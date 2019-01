Robôs podem vir a ajudar idosos a tomar medicamentos

Robôs a cuidar de idosos? A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, está a desenvolver um “sistema robótico para auxílio a idosos no cumprimento dos regimes de medicação” prescritos.

“O robô usa o seu sistema de locomoção para se movimentar até ao idoso e, através de técnicas de visão por computador, deteta a embalagem do medicamento e identifica a pessoa que o deve tomar no horário correto”, explica a UTAD em comunicado.

O envelhecimento é uma realidade que preocupa cada vez mais as sociedades modernas e Portugal não foge à regra até porque as projeções indicam que, no ano de 2060, existirão três idosos para apenas um jovem, numa esperança média de vida de 81 anos.

Os investigadores sublinham que “o crescimento exponencial da população idosa e correspondente diminuição de população jovem ativa nos países desenvolvidos, está a conduzir à falta de mão-de-obra especializada para prestar os cuidados necessários aos idosos” e entendem que os avanços registados no campo da robótica permitem que “os robôs surjam como uma alternativa para preencher a lacuna existente entre a necessidade e o fornecimento de cuidados de saúde a uma população cada vez mais envelhecida”.

Para a realização deste trabalho, foi desenvolvida uma aplicação suportada por uma base de dados com informações sobre os idosos da residência, os medicamentos que têm prescritos e os respetivos horários de toma.

Testes em duas instituições

De acordo com os investigadores, o robô NAO, que foi utilizado nos testes, “faz a identificação facial dos idosos e o reconhecimento dos medicamentos através de algoritmos de visão por computador que processam as imagens adquiridas pela câmara”.



Para demonstração do conceito os investigadores realizaram um teste num cenário simples que recria o ambiente de uma habitação com idosos que são assistidos pelo robô na toma de medicamentos.

No âmbito deste projeto universitário foram, recentemente, colocados em duas instituições de apoio à terceira idade da cidade de Vila Real, dois robôs de telepresença para que os familiares possam interagir à distância com o idoso, através destes equipamentos.

“A informação recolhida será usada para perceber qual a aceitação destas novas tecnologias por parte dos idosos e dos familiares”, realça a UTAD.

O trabalho está a ser desenvolvido por uma equipa de investigadores da Escola de Ciências e Tecnologia e da Escola Superior de Saúde da UTAD e deu origem a uma dissertação de Mestrado em Engenharia Informática apresentada pelo estudante Leonel Agostinho Costa Crisóstomo, sob a orientação do Professor Vítor Filipe.