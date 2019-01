​Música clássica em Vila Real para celebrar o Ano Novo

O Festival de Ano Novo (FAN) é já um clássico em Vila Real. A edição deste ano arranca este sábado e até 27 de janeiro inclui nove espetáculos.

A iniciativa tem como mote a música clássica “da tradição à contemporaneidade” e faz uma aposta em músicos da região com três momentos com protagonistas locais, mostrando, assim, segundo o Teatro de Vila Real, o “interesse e a qualidade crescente dos músicos da região”.

O espetáculo de abertura, agendado para dia 5, vai ser protagonizado pela Banda à Varanda, um projeto que convida compositores a escrever peças originais para músicos de bandas filarmónicas e ocorre em diálogo com a arquitetura dos espaços.

Neste concerto, a Banda à Varanda vai proporcionar uma “viagem sonora ao final da primeira Guerra Mundial", nos claustros do antigo edifício do Governo Civil, no centro da cidade de Vila Real. Este espetáculo foi encomendado pela Câmara de Vila Real e integra as comemorações do centenário da morte do herói da Grande Guerra Carvalho Araújo.

No dia seguinte, domingo, é a vez da grande música de Tchaikovsky para bailado clássico marcar presença no FAN com a peça ‘A Bela Adormecida’, pelo Russian Classical Ballet.

Outras formações de diferente dimensão vão visitar repertório puramente clássico, casos do Hermes Ensemble e da Orquestra Filarmonia das Beiras e compositores portugueses mais recentes, como o Duo Invicta que junta Joana Valente e Nuno Caçote. O Hermes Ensemble, a 11 de janeiro, dá também um ‘concertinho’ para crianças e famílias.

Para o mesmo dia está marcada a estreia de um novo projeto da região, a Banda Sinfónica Transmontana, que reúne cinco dezenas de músicos que desenvolvem ou iniciaram a sua atividade artística na região.

Neste primeiro concerto de apresentação, intitulado “À nossa terra”, a Banda Sinfónica Transmontana tem como convidado o clarinetista Nuno Pinto.

As componentes internacional e contemporânea do festival são reforçadas com o excelente duo polaco, constituído pela pianista Habia Rani e a violoncelista Dobrawa Czocher, a 26.

A encerrar o ciclo de programação do Festival de Ano Novo, a 27 de janeiro, surge a música contemporânea de inspiração clássica, com o pianista e compositor João Balouta, um compositor e multi-instrumentista natural de Vila Real, que iniciou os seus estudos pela flauta, seguindo-se o violino e estudou de forma autodidata piano. João Balouta lançou em 2017 o seu primeiro álbum, “Morphosis”, para piano e ensemble.

A anteceder todos os concertos é feito um brinde ao novo ano com vinho do Porto.