Detida mulher suspeita de alvejar o marido em Porto de Mós

A Polícia Judiciária deteve na madrugada desta quinta-feira a mulher que estava a ser procurada por suspeita de ter alvejado o marido. O caso aconteceu em Porto de Mós, Leiria. Foi detida em Lisboa "quando se preparava para abandonar o país", lê-se no comunicado da Judiciária.

Na mesma nota, as autoridades revelam que, na quarta-feira à tarde, "após mais uma discussão entre um casal, a mulher, de 43 anos de idade, empregada de escritório, munida de uma pistola transformada, desferiu três tiros no companheiro, de 54 anos de idade, empregado numa pedreira e depois, com uma pedra, agrediu-o na cabeça".

Depois das agressões, a mulher "pôs-se em fuga no carro do casal", contando com o auxílio de amigos.

A vítima foi internada no hospital, chegando a correr perigo de vida.

A agressora vai ser ouvida em primeiro interrogatório para lhe serem decretadas as medidas de coação tidas por adequadas.