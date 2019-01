AC Milan pensa em Manuel Fernandes para reforçar o meio-campo

Manuel Fernandes está na agenda do AC Milan, de acordo com o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport". O clube pensa no internacional português caso falhe a contratação de Stefano Sensi, do Sassuolo.

Falhada a contratação de Cesc Fábregas ao Chelsea, o Milan escolheu Sensi como alvo principal para reforçar o meio-campo e, ao mesmo tempo, colmatar a lesão de Giacomo Bonaventura. Sensi tem 23 anos, é internacional italiano e leva um golo em 15 jogos pelo Sassuolo.

O Milan está a tentar um empréstimo com opção de compra, embora os dois clubes ainda não tenham falado sobre valores. Contudo, os "rossoneri" têm um "plano C", chamado Manuel Fernandes.

O médio português, de 32 anos, está em final de contrato com o Lokomotiv Moscovo - termina em junho de 2019 -, o que poderá significar uma redução significativa do preço. O site "Tuttomercatoweb" detalha que Manuel Fernandes é muito apreciado em Milão pela versatilidade, uma vez que pode jogar em todas as posições do meio-campo, pela experiência e pelos dotes de goleador. Na última época marcou 14 golos.

Manuel Fernandes está há cinco anos na Rússia. Antes, representou o Besiktas durante quatro temporadas, a primeira por empréstimo do Valência. Os "che" foram o último clube do médio numa Liga de topo.