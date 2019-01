Lisboetas em duas rodas. Bicicletas partilhadas ultrapassam um milhão de viagens

03 jan, 2019 - 10:29 • Lusa

As bicicletas da rede Gira entraram em funcionamento no ano passado, com 400 veículos disponíveis em 74 estações. O objetivo é continuar a expandir e chegar a Algés.