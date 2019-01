João Pinheiro arbitra Aves-FC Porto, Capela vai a Alvalade

A Liga Portugal divulgou, esta quinta-feira, os árbitros nomeados para os três jogos que faltam cumprir da 15.ª jornada do campeonato, que se realizarão esta quinta-feira.

João Pinheiro foi o árbitro escolhido para a visita do FC Porto ao Desportivo das Aves, às 20h15. O juiz da AF Braga terá como assistentes Bruno Rodrigues e Nuno Eiras, enquanto Duarte Oliveira será o quarto árbitro. O videoárbitro será Jorge Sousa, auxiliado por Álvaro Mesquita.

João Capela foi nomeado para a receção do Sporting ao Belenenses, às 18h00. O árbitro da AF Lisboa será coadjuvado por Nelson Moniz e Paulo Brás, já Pedro Ramalho será o quarto árbitro. O videoárbitro estará a cargo de Bruno Esteves, com a assistência de Paulo Ramos.

O primeiro jogo do dia é o Chaves-Feirense, com arbitragem de Artur Soares Dias. Proveniente da AF Porto, o internacional português terá o auxílio de Rui Licínio e Inácio Pereira, com João Matos como quarto árbitro. Vasco Santos será o videoárbitro, com o apoio de Paulo Miranda.

O Desportivo das Aves-FC Porto e o Sporting-Belenenses têm relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.