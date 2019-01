Cristiano Ronaldo figura na equipa do ano do "L'Équipe"

Cristiano Ronaldo figura na equipa do ano para o jornal francês "L'Équipe". O avançado da Juventus é o único português entre os 11 jogadores premiados.

Cristiano Ronaldo é, também, o único jogador da Juventus no 11 de 2018 da reputada publicação francesa. O internacional português entra na equipa, especialmente, pelas conquistas com o Real Madrid: ganhou o Mundial de clubes e a Liga dos Campeões. Também Marcelo, Varane e Modric representam o clube espanhol na equipa ideal do "L'Équipe".

O Real Madrid é a equipa mais representada, com três jogadores (mais Ronaldo), seguida de Chelsea e Liverpool, ambos com dois jogadores - Hazard e Kanté para os "blues", Van Dijk e Trent Alexander-Arnold para os "reds". Messi é o único representante do Barcelona. As grandes ausências são Griezmann (Atlético), que foi terceiro classificado na Bola de Ouro, Salah (Liverpool) e Neymar.

A seleção francesa, campeã do mundo em 2018, na Rússia, coloca três jogadores no onze: Varane, Kanté e Mbappé.

Equipa do ano: Oblak (Atlético de Madrid/Eslovénia); Alexander Arnold (Liverpool/Inglaterra), Varane (Real Madrid/França), Van Dijk (Liverpool/Holanda), Marcelo (Real Madrid/Brasil); Kanté (Chelsea/França) Modric (Real Madrid/Croácia); Mbappé (PSG/França), Messi (Barcelona/Argentina), Hazard (Chelsea/Bélgica); Cristiano Ronaldo (Real Madrid-Juventus/Portugal).