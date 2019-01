Portugal tem mais de 30 mil vagas de emprego por preencher, mais 8,9% do que em igual período do ano anterior.

Os números são avançados na edição desta quinta-feira do jornal “Correio da Manhã”, que cita dados do Ministério do Trabalho.



Segundo estes dados, referentes ao terceiro trimestre de 2018, os setores com mais vagas por preencher são o comércio e a restauração.

No entanto, os segmentos de atividade com o maior aumento nos postos de trabalho sem candidatos foram a construção (+49,5%) e a administração pública, educação e saúde (+42,8%).

O número de desempregados inscritos no Centro de Emprego e Formação Profissional (IEFP) aumentou ligeiramente em novembro face ao mês anterior, mas recuou face ao período homólogo de 2017. O desemprego registado subiu 0,2% em novembro, em comparação com outubro, fixando-se em 334.897. No entanto, caiu 17,2% face a novembro de 2017, com menos 69.728 indivíduos inscritos.

O valor máximo do subsídio de desemprego aumenta 16 euros este ano, para 1.088,3 euros, segundo cálculos com base na inflação de novembro publicado pelo Instituto Nacional de Estatística.