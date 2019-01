FC Porto espera que Benfica peça castigo para adeptos que incendiaram bancada

O FC Porto espera que o Benfica peça justiça célere e castigo pesado para os adeptos encarnados que, na quarta-feira, pegaram fogo a uma bancada do estádio do Portimonense, após a derrota das águias, por 2-0.

Na "newsletter" "Dragões Diário", o FC Porto reagiu com ironia, esta quinta-feira, ao acontecimento. "Há uma instituição em Portugal que deu nas vistas nos últimos dias pelos elogios rasgados que dedicou à justiça desportiva italiana (que, recorde-se, não precisou sequer de 24 horas para condenar o Inter de Milão à realização de dois jogos à porta fechada após uma ação violenta dos adeptos). Ontem, um grupo organizado de pacifistas, aparentemente apoiantes de um clube que também já foi condenado à realização de jogos à porta fechada, pegou fogo a uma bancada do estádio do Portimonense", pode ler-se.

O FC Porto espera que o Benfica siga o exemplo que elogiou: "Aguarda-se para breve a reclamação óbvia, coerente e sonora da instituição adepta da justiça italiana: hão de exigir ação rápida e mão pesada."

Imediatamente após o apito final na derrota do Benfica no terreno do Portimonense, verificou-se um incêndio nas bancadas do Estádio Municipal de Portimão, num setor onde estavam os adeptos encarnados.

O momento foi relatado pelo repórter da Renascença no estádio, que apontou, ainda, que o incêndio não tomou proporções maiores devido à rápida intervenção dos bombeiros presentes no estádio.