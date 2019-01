Benfica cai sem jeito nos jornais

As capas dos três jornais desportivos de hoje focam-se na derrota do Benfica em Portimão, na véspera, por 2-0, na 15.ª jornada do campeonato.

"Auto stop", proclama o jornal "O Jogo", salientando que as águias têm o pior registo de pontos dos últimos dez anos. "Dois golos na própria baliza trazem de volta a crise benfiquista", acrescenta. É nisso que o "Record" se foca: "Voltou a crise." Águia faz dois autogolos 72 anos depois e derrapa em Portimão. Rúben Dias e Jardel foram os autores dos golos na própria baliza. Jonas viu cartão vermelho, Rui Vitória viu lenços brancos.

"Sem jeito", conclui "A Bola". Derrota deixa o título mais longe - águias podem acabar a jornada em quarto lugar e a sete pontos da liderança.

Com isto, o FC Porto pode ganhar vantagem de sete pontos. sobre o Benfica e destacar-se ainda mais na liderança. Sérgio Conceição gosta da "pressão do primeiro lugar". O Braga já assaltou o segundo lugar.

O Sporting tentará retomar o segundo lugar; Nani e Wendel estão aptos e foram convocados. No mercado, Sturaro foi descartado, Real Sociedad deu nega por Kévin Rodrigues e Viviano está em testes na SPAL.