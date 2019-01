​Ultima Thule. Novas imagens do objeto mais distante da Terra alguma vez observado

Os cientistas da missão New Horizons, da NASA, divulgaram esta quarta-feira as primeiras imagens definidas do Ultima Thule, o objeto mais distante da Terra alguma vez observado.



As novas fotografias mostram um objeto estelar de cor avermelhada, com uma forma semelhante a um boneco de neve, com duas esferas unidas.

“A sua aparência notável, diferente de tudo o que já vimos antes, ilumina os processos que construíram os planetas há quatro mil milhões e meio de anos”, refere a NASA, em comunicado.

Situado na cintura de Kuiper, o Ultima Thule tem 31 quilómetros de comprimento. A esfera maior tem 19 quilómetros de largura e a mais pequena 14 quilómetros.

A New Horizons vai continuar a enviar dados sobre o objeto nos próximos meses, com maior resolução do que as imagens divulgadas até agora.

“A New Horizons é como uma máquina do tempo, que nos leva ao nascimento do Sistema Solar. Estamos a ver uma representação física do início da formação dos planetas, congelada no tempo”, explica Jeff Moore, cientista da missão da NASA.

Estudar a Ultima Thule vai ajudar a “entender como se formaram os planetas do Sistema Solar e de outras estrelas da nossa galáxia”.