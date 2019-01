Imediatamente após o apito final na derrota do Benfica por 2-0 no terreno do Portimonense verificou-se um incêndio nas bancadas do Estádio Municipal de Portimão, num setor onde estavam situados os adeptos encarnados.

O momento foi relatado pelo repórter da Renascença no estádio, que apontou ainda que o incêndio não tomou proporções maiores devido à rápida intervenção dos bombeiros presentes no estádio.

As águias perderam com dois autogolos de Rúben Dias e Jardel.