Bob Dylan atua a 1 de maio no Porto

O músico norte americano Bob Dylan regressa a Portugal para atuar a 1 de maio no Coliseu do Porto, anunciou esta quarta-feira a promotora.

Os bilhetes serão colocados à venda no sábado, dia 5 de janeiro.

Bob Dylan, prémio Nobel da Literatura e já com 50 anos de carreira, é conhecido por ter criado "novas expressões poéticas na tradição da canção americana", bem como por ser um dos poetas mais consagrados do século XX.

O músico já atuou várias vezes em Portugal, tendo os concertos mais recentes acontecido em 1999 em Lisboa e no Porto, em 2008 no festival Nos Alive, em Algés, e a 23 de marco de 2018, para cerca de 13 mil pessoas no Altice Arena, em Lisboa, onde revisitou mais de 50 anos de carreira, musical e poética.