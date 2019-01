Pensões, privatizações e impostos. As três prioridades do superministro de Bolsonaro

Abrir a economia, privatizar, descentralizar recursos e fazer a reforma da Segurança Social são algumas das promessas do novo ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, que tomou posse esta quarta-feira.



"A primeira prioridade é a reforma do sistema de pensões, a segunda é acelerar as privatizações e a terceira é eliminar taxas”, declarou Paulo Guedes, considera o “superministro” do Presidente Jair Bolsonaro.

O responsável pela pasta da Economia considera que, se a reforma da Segurança Social não for aprovada no Congresso de Brasília, a alternativa é avançar com cortes na despesa e a imposição de um teto máximo.

No capítulo das privatizações e concessões, Paulo Guedes aposta nos setores mineiro e da energia.

O novo Governo também aposta na abertura da economia através das trocas de bens e serviços e na captação de investimento estrangeiro para dinamizar a economia.

No discurso de tomada de posse, Paulo Guedes sublinhou que não há "superministro" que consiga resolver sozinho os problemas de um país.