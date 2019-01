Manchester United vence em Newcastle e prolonga estado de graça

O Manchester United bateu o Newcastle fora de portas por 2-0 e prolonga a série de vitórias com Solskjaer à frente do comando da equipa.

Mourinho saiu e as melhorias são evidentes: quatro vitórias, 14 golos marcados e apenas três sofridos.

No terreno do Newcastle, brilharam Romelu Lukaku e Marcus Rashford, que apontaram os dois golos da vitória, aos 64 e 80 minutos, respetivamente.

Com este resultado, os "red devils" continuam a reaproximação ao "top 4", lugar de acesso à Liga dos Campeões, e aproveitaram o empate do Chelsea para se aproximar. O United é sexto com 38 pontos, menos três que o Arsenal e a seis dos "blues".

