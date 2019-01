Wolverhampton perde em casa e falha ataque ao sétimo lugar

O Wolverhampton perdeu, esta quarta-feira, em casa frente ao Crystal Palace por 1-0 e falhou o ataque ao sétimo lugar da Premier League.

Em caso de vitória, a equipa de Nuno Espírito Santo seria a melhor equipa do campeonato inglês para além do "top-6", os tubarões do futebol inglês: Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal e Manchester United.

A equipa "mais portuguesa" da Premier League alinhou de início com quatro lusos: Rui Patrício, João Moutinho, Ivan Cavaleiro e Hélder Costa. Rúben Neves foi suplente utilizado e Rúben Vinagre ficou no banco.

A partida esteve empatada até aos instantes finais, Jordan Ayew apontou o primeiro golo aos 83 minutos, assistido por Patrick Van Aanholt, e Milivojevic sentenciou o resultado aos 94 minutos.

Com este resultado, os Wolves caem para o nono lugar do campeonato, com 29 pontos em 21 jogos, atrás do Leicester City e Watford na luta pelo sétimo posto.

Outros resultados:

Chelsea 0-0 Southampton



Huddersfield 1-2 Burnley

West Ham 2-2 Brighton