Bombeiros sapadores regressam à greve

Os Bombeiros sapadores e municipais decidiram continuar com a greve e novas formas de protesto e têm agendada uma nova paralisação de duas semanas, que começa a 22 deste mês.



Antes da greve, no dia 14, vão manifestar-se em frente ao Ministério do Trabalho.

A decisão foi tomada num plenário e o pré-aviso de greve será entregue na quinta-feira.

Os Sapadores de Lisboa contestam as propostas do Governo para as carreiras, os salários e a aposentação.