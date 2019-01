Rússia. Explosão em torre de habitação faz 28 mortos

Aumenta para 28 o número de mortos da derrocada de um edifício de habitação na cidade de Magnitogorsk, na Rússia.



As operações de busca continuam numa altura em que 13 pessoas continuam dadas como desaparecidas.

A derrocada do prédio de dez andares foi provocada por uma explosão, no domingo, que danificou um total de 48 apartamentos.

Decorre uma investigação para tentar apurar as causas do rebentamento, mas as suspeitas apontam para uma fuga de gás.

O Comité de Investigação da Rússia adianta que, até agora, não foram encontrados vestígios de explosivos no incidente de Magnitogorsk, cidade a 1700 quilómetros a leste de Moscovo.

Um bebé de dez meses foi retirado com vida dos escombros, na terça-feira.