Portugueses compraram mais sete mil carros no ano passado

No ano de 2018, foram vendidos mais 6.828 carros em 2018 do que no ano anterior. No total, foram vendidos 273 213 automóveis, mais 2,6% do que em 2017.

No entanto, o último mês do ano mostrou uma retração de vendas de 6,9%, em comparação com dezembro de 2017.

Os dados são fornecidos pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

A marca mais vendida, no ano que terminou, foi a Renault com mais de 31 mil unidades. Tem quase 14% da quota de mercado.

A marca francesa é secundada pela também gaulesa Peugeot. A germânica Mercedes fecha o pódio.

Entre as marcas mais vendidas, no top 10, destaque para os crescimentos da Nissan e da Fiat: as duas acima dos 15% em relação a 2017. Em sentido inverso, registo para a quebra da Volkswagen que se mantém. Se antes disputava a liderança do mercado nacional com a Renault, agora é apenas a nona marca mais vendida.

Este ano perdeu mais 25% de vendas.

O maior crescimento percentual, mais 400%, foi para a norte-americana Jeep que passou de 289 para 1449 carros vendidos.