LA Galaxy contrata treinador do Boca Juniors

O Los Angeles Galaxy anunciou, esta quarta-feira, a contratação do treinador argentino Guillermo Barros Schelotto.

Depois de quatro temporadas no Boca Juniores, Schelotto decidiu deixar o clube após a derrota na final da Taça Libertadores, frente ao rival River Plate. Ao serviço dos "xeneizes", Schelotto conquistou dois campeonatos argentinos.

Schelotto já esteve na MLS, enquanto jogador, durante quatro temporadas no Columbus Crew, entre 2007 e 2010. Em declarações no site do LA Galaxy, o técnico de 45 anos mostrou-se satisfeito pelo novo desafio:



"Sinto-me honrado por poder treinar o clube mais bem sucedido da MLS, é uma grande oportunidade e estou entusiasmado para começar a trabalhar".