No ano de 2017, os residentes em Portugal gastaram pouco mais de 1,8 mil milhões de euros em bebidas alcoólicas. Este valor faz com que, em média, cada um dos 10,3 milhões de portugueses tenha gasto, mais coisa menos coisa, 176 euros em álcool num ano.

Este valor fica, no entanto, aquém do total global, porque os números divulgados pelo Eurostat só têm conta os gastos no consumo doméstico e exclui os que são feitos em hotéis e em restaurantes.

Os 1,8 mil milhões de euros valem 1,4% do total dos gastos domésticos anuais das famílias. E fica abaixo da média europeia de 1,6%. Em média, cada habitante da União Europeia gastou 300 euros em bebidas com álcool.

O "ranking" europeu é liderado pela Estónia (5,2% do total de gastos domésticos). Nesta tabela, Portugal é dos países em que menos se gasta em álcool. Apenas na Holanda, Itália, Espanha, e Grécia se investe menos.

Ainda assim, e se os portugueses são dos que menos gastam com álcool, os números do instituto de estatística europeu também nos dizem que os valores têm permanecido estáveis em toda a Europa na última década (2007-2017). Há duas excepções: a Romémia e Potrugal.

No nosso país a subida percentual é de 0,3 pontos percentuais, de 1,1% em 2007 para 1,4% em 2017.