Pité bisa na vitória do Tondela nos Açores

O Tondela venceu, esta quarta-feira, o Santa Clara por 2-1 nos Açores, à boleia de uma exibição de luxo do médio Pité.

O camisola 10 da equipa tondelense foi lançado na partida por Pepa aos 72 minutos e apontou dois golos, aos 77 e 82 minutos.

O único golo da equipa açoriana foi apontado por Fernando Andrade, de penálti.

Com este resultado, o Tondela sobe à 13º posição da I Liga, com 15 pontos somados. Já o Santa Clara continua no 8º posto, à condição, com 20 pontos.