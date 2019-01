O médio alemão Mesut Ozil vai continuar no Arsenal, garante o empresário em declarações ao portal "Goal.com".

O campeão do mundo em 2014 não tem tido grande destaque esta temporada nos "gunners" devido a uma lesão nas costas e uma eventual saída tem sido um dos tópicos mais debatidos da temporada em Inglaterra.

Apesar do interesse de clubes como Real Madrid e Inter de Milão, Erkut Sogut, agente de Ozil, garante que o futuro do alemão é no Arsenal: "Devido aos recentes rumores, sinto que é importante esclarecer que o Mesut vai continuar no Arsenal, fim de história".

"Ele tem contrato até 2021 e poderá ficar até depois dessa data, está 100% comprometido com o Arsenal, adora o clube, partilha dos valores e não quer sair", adiciona.

Ozil está no Arsenal desde 2013 e conquistou três vezes a FA Cup e uma Supertaça Inglesa.